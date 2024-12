Ultimouomo.com - L'NBA Cup e le ambizioni rinnovate dei Bucks

Leggi su Ultimouomo.com

All'intervallo il punteggio è di 51-50 a favore dei Milwaukee. La seconda finale di NBA Cup della storia magari non è spettacolare, ma almeno è equilibrata, sentita. Guardando i giocatori in campo si capisce che c’è qualcosa in palio, che non è una delle 82 partite della stagione regolare dove magari ogni tanto puoi tirare il freno.IL DISASTROSO SECONDO TEMPO DI OKCPoi, in maniera totalmente inaspettata, nel secondo tempo gli Oklahoma City Thunder smettono di segnare. Stiamo parlando della migliore squadra dell’Ovest per distacco, con un record di 20-5 e favorita per arrivare fino in fondo ai playoff. Per capirci ancora meglio, prima di stanotte, in stagione non avevano mai segnato meno di 99 punti in una partita. Nel secondo tempo della finale di NBA Cup ne segnano appena 31.Ial contrario approcciano il terzo quarto con la giusta aggressività e prendono il largo, arrivando a +19 all’inizio dell’ultimo quarto, un vantaggio suggellato da una tripla dal parcheggio di Brook Lopez, a mostrare il livello di fiducia generale della squadra di Doc Rivers.