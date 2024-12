Ilrestodelcarlino.it - Litiga con la moglie e semina il panico armato di machete: arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 18 dicembre 2024 –dihato ilzona Bolognina dopo l’ennesima lite coniugale. Per questo motivo, un 31enne marocchino, con precedenti di polizia, è statodai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e resistenza pubblico ufficiale. Le manette sono scattate stato eseguito a seguito di alcune segnalazioni arrivate al 112 da parte di alcuni condomini, che avevano descritto il comportamento oltremodo esagitato di un uomo, verosimilmentedi, mentre gettava alcune bottiglie di birra dal balcone. Ad attendere i militari in strada c’era, in preda al, ladel 31enne che era stato visto aggirarsi con un’arma da taglio. La donna ha confermato le versioni indicate nelle segnalazioni al 112, aggiungendo che qualche minuto prima, temendo per la propria incolumità, era scappata di casa a seguito di uno scatto d’ira del coniuge avuto nel corso dell’ennesima discussione domestica che l’aveva spaventata.