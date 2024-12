Secoloditalia.it - Iraniano arrestato a Malpensa: forniva componenti per droni e missili ai terroristi anti-Usa

L’arresto è scattato non appena ha messo piede sul territorio italiano. All’aeroporto di Milano-, gli uomini della Digos hanno fermato un trentottenne, appena arrivato da un volo di linea partito da Istanbul. A carico dell’uomo, richiesto in estradizione dagli Stati Uniti, pende un’accusa gravissima: associazione per delinquere finalizzata alla violazione dell’International Emergency Economic Power Act e la fornitura di supporto materiale a un’organizzazioneca, il famigerato Irgc – il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche.Da Istanbul alla Svizzera per rifornire iL’operazione, coordinata dalla Sezioneterrorismo della Digos con il supporto dell’Ufficio di Polizia di Frontiera e dell’Interpol, rivela una trama dai contorni inquiet. Secondo l’accusa formulata dalle autorità giudiziarie statunitensi, l’avrebbe fornitostica elettronica cruciale per la costruzione diarmati edestinati al gruppoco.