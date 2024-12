Ilfattoquotidiano.it - Disney costretta a sborsare 233 milioni di dollari per aver sottopagato i suoi lavoratori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per anniha pagato i dipendenti diland, il celebre parco divertimenti di Anaheim, in California, meno del minimo salariale previsto. Ora, la multinazionale si trovaa versare una somma significativa per porre fine a una disputa legale sui diritti dei. La compagnia ha infatti accettato di pagare 233diper chiudere una causa intentata dagli impiegati, che accusanodili sottopagati rispetto al minimo salariale fissato nel comune a sud di Los Angeles. L’accordo preliminare, approvato venerdì, attende la convalida di un giudice prevista per il 17 gennaio.Se approvato, circa 50milariceveranno gli arretrati, comprensivi di interessi e penali, per il periodo compreso tra gennaio 2019 e l’estate scorsa, quandoha finalmente adeguato le retribuzioni al minimo di 19,90l’ora.