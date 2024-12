Ilgiorno.it - Coppa del Mondo di sci a Bormio: spettacolo sulla Stelvio e eventi imperdibili

La tappa didelladeldi sci alpino sarà unoma anche al di fuori con tantidi spessore. Nella Sala dei Balli di Palazzo Sertoli a Sondrio, ieri pomeriggio, sono state infatti presentate le cosiddette manifestazioni che faranno da contorno alla due giorni della rassegna del 28 (discesa) e del 29 dicembre (superG). Il Villaggiodel, in Piazzale Walter Fontana, da venerdì 27 dicembre sarà il principale punto d’incontro e di ritrovo con stand, l’area food and beverage e un maxischermo da cui seguire prove e gare. Dopo la tradizionale sfilata degli sci club locali, accompagnata dalla musica di Andrea Casta, il violinista elettrico crossover più celebre al, in Piazza Cavour, alle 18, sarà la volta del sorteggio e la consegna dei pettorali.