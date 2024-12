Cooling break durante le gare di calcio | cos’è

Leggi su Laprimapagina.it

Per garantire buone prestazioni agonistiche nei mesi più caldi si è deciso di introdurre illedi. Adottato per la prima volta nel corso dei Mondiali diin Brasile del 2014, ilè un neologismo entrato nel nostro linguaggio. L’enciclopedia Treccani lo descrive come “breve interruzione di una partita diconcessa dall’arbitro per consentire ai calciatori di rinfrescarsi, in caso di caldo eccessivo”. Si tratta di timeout calcistico che permette agli atleti di reidratarsi e di integrare nell’organismo i sali ed i nutrienti che sudando sono stati espulsi, in maniera più consistente del solito a causa delle alte temperature del periodo estivo.Ilè stato adottato per la prima volta in Italia nell’agosto 2016,la sfida tra Lazio e Juventus, ed inserito dall’estate 2017 nel regolamento della Lega Serie A.