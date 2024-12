Quotidiano.net - Arrestato a Milano iraniano per estradizione: accusato di supporto a terrorismo

Leggi su Quotidiano.net

Gli agenti della Polizia di Stato dihannoai fini dell'un trentottenneresponsabile, secondo l'Autorità Giudiziaria Statunitense, di associazione per delinquere finalizzata alla violazione dell'International Emergency Economic Power Act e per la fornitura dimateriale ad un'organizzazione terroristica straniera (IRCG - Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche), con la fornitura di componenti elettroniche per la costruzione di armi letali come i droni. L'uomo, a bordo di un volo di linea proveniente da Istanbul è giunto alle ore 17.45 del 16 dicembre all'aeroporto di- Malpensa, in transito sul territorio nazionale, ed è stato fermato da personale della Digos di. La Polizia ha perquisito lui e i bagagli sequestrando componentistica elettronica compatibile con i reati contestati dalla Corte di Giustizia Statunitense.