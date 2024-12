Ilrestodelcarlino.it - Trent’anni di attività. La targa di Iannucci per settanta artigiani

Dopo le botteghe storiche (oltre 80), dopo i calzaturifici storiche (65), quest’anno la(in ceramica dipinta realizzata da Paola), che contrassegna unadi oltre 30 anni della città è stata dedicata aglimontegranaresi (una settantina). Per il terzo anno consecutivo, a ridosso del Natale, l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare chi, a Montegranaro, sta portando avantiche hanno dato lavoro, che ‘muovono’ l’economia locale e che sono un elemento caratterizzante e un valore aggiunto per la città e per la sua economia. Stavolta, a sfilare per ricevere ladi ‘Artigiano storico’ (che potranno apporre all’ingresso delle loro aziende e laboratori) sono statiche, coraggiosamente e orgogliosamente, stanno portando avanti una tradizione che appartiene a pieno titolo a questo territorio.