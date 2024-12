Lanazione.it - Torna il Festival del libro a Bibbiena, super ospite Pablo Trincia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Dal 24 febbraio al 16 marzoildel, colui che ha portato il podcast al grande pubblico anche in Italia. Per le scuole: laboratori per ragazzi e insegnanti, la novità dei volontari e dell’alternanza scuola lavoro Ildel2025 si presenta in anteprima e per volontà esplicita di amministrazione, organizzatori e staff, alle scuole del territorio. Francesca Nassini, Assessora alla Cultura e promotrice per conto dell’amministrazione, accanto a Mondadori Casentino, della kermesse culturale, spiega così la decisione: “Il mondo della scuola, dei docenti, dei ragazzi e delle ragazze resta il mondo privilegiato a cui ci rivolgiamo. Per questo abbiamo voluto anticipare a tutti loro cosa vogliamo proporre nelle due settimane di