Torino, il Consiglio comunale approva il bilancio preventivo

Con 24 voti a favore e 6 contrari, la Sala Rossa ha dato il via libera al2025-27. A favore hanno votato, oltre al sindaco, i consiglieri e consigliere di PD, Sinistra Ecologista, TO Domani, +Europa-Radicali, AD-Demos, Moderati. Contrari Lega, TO Bellissima e Forza Italia. Con il documento disono statete, con alcuni emendamenti, mozioni di accompagnamento a prima firma Ricca, Iannò, Garcea e Firrao.Insieme alsono statete anche alcune delibere ad esso collegate, come il Documento Unico di Programmazione 2025-27 (25 i voti a favore), integrato da mozioni di accompagnamento a prima firma De Benedictis, Cerrato e Scanderebech, oltre ad alcuni emendamenti a firma Ciampolini, Garione e Diena. La Sala Rossa ha ancheto le aliquote IMU per l’anno 2025, confermando quelle in vigore quest’anno.