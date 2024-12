Ilfattoquotidiano.it - Saltano le condanne alla ‘ndrangheta stragista ma non i fatti accertati. Fatti di cui Colosimo dovrebbe occuparsi

Al di là delle intenzioni dei magistrati, la cui indipendenza è sacra, l’effetto della sentenza della Cassazione che annulla con rinvio leper omicidio di Graviano e Filippone, rischia di essere l’esatto contrario dell’effetto che produsse la Cassazione del 30 gennaio 1992 sul Maxi processo a Cosa Nostra.Se quella sentenza contribuì in maniera decisiva a “tirare il grilletto” della strategia terroristico-mafiosa volta a destabilizzare le istituzioni per stabilizzare nuovi assetti di potere, questa sentenza può contribuire in maniera altrettanto decisiva a disinnescare definitivamente alcune “mine” giudiziarie con la conseguenza, non riconducibilevolontà dei magistrati (fino a prova contraria), di stabilizzare gli attuali assetti di potere, i quali potranno continuare nella loro azione di destabilizzazione degli equilibri istituzionali fissati dCostituzione del ’48.