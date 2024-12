Anteprima24.it - Precariato: studenti e associazioni in piazza contro il Governo

Tempo di lettura: 2 minuti“Come Collettivo Studentesco Irpino abbiamo deciso di convocare per venerdì 20 una manifestazione provinciale per portare all’attenzione della comunità avellinese e irpina ciò che sta accadendo in Italia.Denunciamo un clima sempre più opprimente di precarietà e repressione. Il nostro paese è l’unico in cui i salari, negli ultimi trent’anni, invece di aumentare, sono diminuiti e i diritti dei lavoratori vengono smantellati mentre, a causa delle guerre imperialiste e della crisi, aumentano i prezzi di cibo, bollette e tasse.La risposta dela fronte di chi lotta per condizioni di lavoro e di vita migliori è la repressione: manca poco per l’approvazione definitiva del DDL “sicurezza” 1660, un altro pericolosissimo attacco alla libertà di espressione e di manifestazione, sancita dalla nostra Costituzione.