Non c’è nulla da festeggiare | i tifosi del Milan protestano anche durante la serata per festeggiare i 125 anni di storia del club

Non sembra avere fine la contestazione deidelcontro la società e la squadra. Dopo il pareggio di San Siro per 0-0 contro il Genoa di Patrick Vieira, i rossoneri sono scivolati all’ottavo posto in classifica. La partita, che doveva essere un’occasione di festa per i 125didel, è stata caratterizzata da fischi, cori e striscioni di sdegno soprattutto contro la proprietà di RedBird. Le contestazioni dei supporter del Diavolo sono proseguiteieri sera, all’esterno della location dove si stava svolgendo la festa per i 125dalla fondazione delcon una cena di gala per dipendenti e partner.Fuori dal locale sono stati esposti due striscioni: “Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all’altezza della nostra”, e “Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa proprietà”.