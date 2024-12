Terzotemponapoli.com - Napoli, senza Buongiorno…I numeri dell’ex granata

, l’infortunio di Alessandro Buongiorno: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Stando alle previsioni e al calendario, salterà le partite contro Genoa (sabato), Venezia (29 dicembre), Fiorentina (4 gennaio 2025), Verona (12 gennaio), Atalanta (19 gennaio) e con ogni probabilità anche Juve (26 gennaio, alla fine della sesta settimana)”.Con questo, Buongiorno.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Tuttosport. “Inizia oggi il percorso riabilitativo per il difensore, il cui recupero oscilla tra i 30 e i 40 giorni. Lo staff medico si augura di riconsegnarlo per la sfida contro la Juventus, in programma a metà gennaio. Salterà, oltre alle prossime due sfide con il Genoa e Venezia, anche il match contro la Fiorentina del 4 gennaio.