Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna punta Kiwior per la difesa già a gennaio: c’è un problema

Ilha messo gli occhi su Jakub: è uno degli obiettivi di Giovanni, c’è unper arrivare al difensore polacco. L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha sicuramente acceso i riflettori sulin casa. L’ex difensore del Torino dovrebbe restare fuori per diverse settimane, e questo potrebbe spingere Giovanniad intervenire prontamente sul.Anche perché, va detto, i tempi di recupero non sono ben definiti: Buongiorno dovrebbe saltare le prossime quattro partite, ma c’è il rischio che la situazione non si stabilizzi in tempi brevi. Questo starebbe spingendo la società ad operare sulgià a, anticipando i tempi per l’arrivo di un difensore che era comunque già in calendario.vuolema c’è unSecondo quanto raccolto in queste settimane, uno dei nomi in cima alla lista disarebbe Jakub, difensore dell’Arsenal che in questa stagione non sta trovando particolare spazio con la maglia dei gunners.