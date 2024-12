Ilrestodelcarlino.it - La qualità della vita. Ancona perde 11 posizioni. Ma la provincia è sicura

Ladiha perso terreno, e ben 11, pur mantenendosi nella parte medio altaclassifica per la ‘2024’, redatta da Il Sole 24 Ore. È risulta 35esima a livello nazionale. A vincere l’indagine che fotografa il benessere, la vivibilità e lo stato di salute dei territori è stata Bergamo. Seconda Trento, terza Bolzano. In top ten, decima, Ascoli Piceno. Le altre province marchigiane hanno conquistato il 25esimo posto, è il caso di Macerata, mentre Pesaro Urbino (38esima) e Fermo (47esima) hanno occupato le griglie nella panciagraduatoria, che ha complessivamente sondato un totale di 107 province. Sono stati presi in esame 90 indicatori, suddivisi in sei macrocategorie tematiche: "Ricchezza e consumi", "Affari e lavoro", "Demografia, società e salute", "Ambiente e servizi", "Giustizia e sicurezza" per arrivare a "Cultura e tempo libero".