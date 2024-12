Ilgiorno.it - Il sindaco di Adro difende la speleologa dal linciaggio social: “Progetto scientifico importante, siamo molto orgogliosi di lei”

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia) – «La ringrazio davvero, ma non mi sento di dire nulla». Mamma Lucia risponde con garbo al citofono della villa bianca e gialla immersa tra i vigneti di Torbiato di, campagna e filari a perdita d’occhio, una manciata di dimore di pregio interrotte solo da una scuola materna. La voce è incrinata dalla preoccupazione. La figlia minore Ottavia,esperta, è bloccata da domenica nell’Abisso Bueno Fonteno. È seriamente ferita e un’imponente macchina dei soccorsi lotta contro il tempo e contro un labirinto di cunicoli ipogei inesplorati per farle rivedere la luce. La 32enne, il fratello maggiore Lorenzo, mamma Lucia, il papà Pierluigi: «Tutti i Piana hanno la passione per la montagna. Solo che Ottavia ha scelto di esplorare le profondità - dice una vicina, incrociando le dita per lei - .