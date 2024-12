Ilfattoquotidiano.it - Il paradosso del nuovo Codice della Strada: rischio arresto se si assume marijuana due giorni prima, ma il test ‘non rileva fentanyl e metadone’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da un lato c’è chi ha assuntomolte oredel controllo e rischia il ritiropatente e l’da sei mesi a un anno. Dall’altro ci sono sostanze stupefacenti come ilo il metadone che, invece, non vengonote daisalivari utilizzati dalle forze dell’ordine. È questo un altrodel(dopo il pasticcio sulla cannabis terapeutica) che – entrato in vigore sabato – è al centro del dibattito pubblico, non solo politico. Pochifa è stato anche l’argomento dello scontro tra Vasco Rossi e il ministro Matteo Salvini (principale sponsorriforma). Al centro ilarticolo 187 delche elimina il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” per chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti: la sola positività alle droghe comporterà così la punibilità, anche se il risultato delè stato causato da un’assunzione avvenuta molte oree il soggetto non presenta alcuno stato di alterazione.