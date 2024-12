Lanazione.it - Gubbio fa il pieno di turisti. Funziona la formula-Natale. Ma è caos per i parcheggi

Anche il secondo weekend di dicembre è stato consegnato agli archivi, portando con sé un’importante mole die visitatori che hanno affollato la città eugubina, pur se in maniera leggermente minore, com’era pronosticabile, rispetto al fine settimana del 7 e 8 dicembre. D’altronde,da anni ormai sono unavincente in termini di presenze e relativo introito economico per gli operatorici, frutto di una buona campagna marketing unita ad un’atmosfera magica, creata dalle varie attrazioni cheriesce ad offrire a chi arriva. Dai mercatini di– che stanno riuscendo al meglio nonostante il cantiere a loro adiacente – fino alle luminarie esposte nelle vie del centro storico, passando per la ruota panoramica che giganteggia in piazza 40 Martiri; il tutto, ovviamente, incorniciato da quello che è senza dubbio il protagonista di queste festività eugubine: l’Albero dipiù grande del mondo.