Liberoquotidiano.it - "Grazie a Meloni, Italia più glamour". Poi cita la Santanché: Bocchino fa impazzire la sinistra

Siamo ad Otto e Mezzo, il salottino di Lilli Gruber su La7, il programma di approfondimento politico in onda ogni sera. La puntata in questione è quella di martedì 17 dicembre e il fulcro della puntata è Giorgia, il premier, nel mirino dellapiù che mai dopo il trascinante discorso che ha chiuso Atreju e dopo le bordate della giornata, il suo intervento in aula alla Camera alla vigilia del Consiglio Ue in cui ha suggerito al Pd di ricorrere "a riti voodoo, poiché le macumbe non funzionano". Il riferimento del premier era alla narrazione catastrofista proposta senza soluzione di continuità dai dem e puntualmente smentita da numeri e attestati di stima. Ospite in studio a Otto e Mezzo, ecco Italo, il quale come al solito lottava come un leone, in particolare contro Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano.