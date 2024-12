Isaechia.it - Grande Fratello, diciottesima puntata: Stefano eliminato, Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbandà nuovi concorrenti. I nominati sono…

Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social.Il diciottesimo appuntamento serale delha avuto inizio con il confronto tra Luca Calvani, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Al centro della discussione, l’astio della cantante nei confronti dell’attore che, nell’ultimo periodo, ha legato in modo particolare con la modella. La vicinanza tra Luca ed Helena non è vista di buon occhio da Jessica, che ha sempre nutrito dubbi sulla sincerità della brasiliana.“Io rivendico il diritto ad avere le mie idee“, ha chiarito l’attore toscano che, sul presunto interesse della Morlacchi – che ha ammesso di essersi sentita illusa dagli atteggiamenti dell’uomo nei suoi confronti – ha precisato: “Sono innamorato di Alessandro (il suo compagno, ndr) e non ho nessuna velleità, penso sia molto intelligente e sicuro del nostro rapporto“.