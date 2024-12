Bergamonews.it - Fondo di protezione civile, 200mila euro a 11 comuni della provincia di Bergamo per l’emergenza maltempo

In arrivo 843.655daldiper gli interventi urgenti post emergenza sui territori colpiti da eventi atmosferici negli anni 2021 e 2022. Il contributo regionale finanzierà gli enti esclusi dalle dichiarazioni di stato di emergenza nazionale. A determinarlo è una delibera approvata dalla Giunta Regionale che prevede l’assegnazione dei fondi a ben 36 enti beneficiari in tutta la Lombardia Ibeneficiari indisono 11: Ardesio, Azzone, Capizzone, Cisano Bergamasco, Clusone, Cusio, Gromo, Lurano, Monasterolo, Oltressenda e Treviolo, per una cifra totale di quasi.“Un’importante risposta di Regione Lombardia ai territori” dichiara il Consigliere Regionale e VicepresidenteV commissione consiliare Michele Schiavi, “Mi sento di rivolgere un ringraziamento all’Assessore La Russa, per aver colto l’importanza di questo stanziamento che dimostra la vicinanza regionale aiche hanno dovuto fronteggiare ingenti spese, spesso gravose, che possono inficiare i bilanci e la programmazione delle amministrazioni, specie neipiù piccoli.