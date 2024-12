Lanazione.it - Cortona, Natale Al Maec: tante iniziative nel periodo delle feste

Arezzo, 17 dicembre 2024 –AlnelCampus, trekking e visite guidate speciali fra museo e parco archeologico Nel carnet dididi Stelle anon potevano mancare le proposte del. I gestori dei servizi museali propongono un’offerta ampia e diversificata per rispondere alle preferenze di pubblici diversi e attenti, di ospiti e anche di residenti. Ogni giorno, dal 26 dicembre al 6 gennaio alle ore 11, sono previste visite guidate alle collezioni museali con l’accompagnamento degli operatori, per poter godere appienobellezze custodite. Venerdì 27 dicembre spazio ai più piccoli con «S-passo al Museo - Winter edition», si tratta dell’edizione natalizia degli ArcheoJunior, i campus di archeologia sperimentale per bambine e bambini tra 6 e 11 anni che si svolgono al Parco Archeologico del Sodo.