Bergamonews.it - Come sta la speleologa intrappolata nella grotta: fratture facciali, traumi su tutto il corpo

Ha riportato varisuilOttavia Piana, la33enne caduta e rimasta incastrataAbisso Bueno Fonteno da sabato sera:, forse anche alle vertebre, alle costole e agli arti.Dal tardo pomeriggio di domenica sono iniziate le attività di recupero, con una ventina di soccorritori che si sono calati nei cunicoli sotterranei e l’hanno raggiunta a 585 metri di profondità, per poi trasportarla in un punto più ampio delladove è stato allestito un campo base.Rino Bregani, il medico del Soccorso Alpino che l’ha visitata, ha parlato di condizioni molto gravi, con la ferita che parla poco e ha riferito di non voler mai più entrare in una, ponendo fine alla sua esperienza da: per arrivare a lei conil materiale necessario, i soccorritori hanno impiegato sette ore ma per la sua risalita in superficie potrebbe essere necessario attendere fino a mercoledì sera.