Terzotemponapoli.com - Buongiorno, Castellacci: “Dai 30 ai 45 giorni solitamente necessari”

L’infortunio occorso a Castelvolturno ad Alessandrotiene in ansia la società e i tifosi azzurri. De Laurentiis sarebbe intervenuto sul mercato di Gennaio proprio per rafforzare il reparto più debole. L’infortunio di uno dei calciatori più forti e talentuosi della rosa mette ancora più in allarme gli uomini di mercato azzurri. Il difensore centrale non tornerà prima di 30-45, ad Antonio Conte spetterà trovare un correttivo emergenziale in attesa che gli uomini di mercato trovino soluzioni più a lungo termine. Suintanto si è espresso il dottorsuIn diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport’, è intervenuto Enrico, ex medico della Nazionale italiana e presidente dell’AMICA: “L’infortunio dinon è una lesione da tutti inel mondo del calcio.