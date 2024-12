Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione a fumenti e suffumigi, già 7 bambini ricoverati con ustioni”: l’allarme dell’ospedale Meyer di Firenze

Alzi la mano chi non ha mai provato a mettersi con la testa sopra un pentolone pieno di acqua calda e olii essenziali per cercare di decongestionare il naso chiuso con. Questi rimedi casalinghi, spesso tramandati di generazione in generazione, sono spesso un valido aiuto in caso di raffreddore o influenza stagionale. Tuttavia, possono trasformarsi in un serio pericolo se non eseguiti correttamente o – nel caso dei più piccoli – sotto sorveglianza. A lanciareè l’ospedale pediatricodi, che mette in guardia sui rischi connessi all’utilizzo di. Il problema principale? Il rischio concreto dinei, con un aumento preoccupante di casi registrati proprio a causa di queste pratiche.A far scattare l’allerta dei pediatri è il fatto che, nel giro di pochi mesi, solo alsono arrivati settecondi diversa gravità, localizzate in aree delicate come la regione genitale, il torace, l’addome e gli arti inferiori causate proprio da queste pratiche.