Arbitri Al ’D’Angelo’ fischia il pesarese Renzi

Una vittoria e due sconfitte. Sarà la quarta volta domani sera in casa del Team Altamura tra il Rimini e Gianluca, il fischietto di Pesaro designato a dirigere i quarti di finale di Coppa Italia in Puglia. Con una media di un incrocio all’anno. Fortunato per i biancorossi quello della stagione 2021-2022 in serie D quando il Rimini non lasciò scampo all’Alcione Milano in Lombardia con i gol di Germinale e Greselin (2-0). Niente da fare invece nelle due stagioni successive, sempre in C: prima un ko in casa della Carrarese (3-1, a segno Mencagli), poi la scorsa stagione la batosta rimediata in casa del Pontedera (4-0) al debutto in panchina di mister Troise e a quello tra i pali di capitan Colombi. Due i precedenti dicon l’Altamura: una sconfitta e un pareggio. Con l’arbitro marchigiano ci saranno gli assistenti Pierpaolo Vitale di Salerno e Giuseppe Romaniello di Napoli.