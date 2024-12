Quotidiano.net - Anbi chiede concertazione in Europa: rischio per cibo sano e interessi economici

L'si muove inal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, "la riapertura dellasull'uso delle acque reflue" rilevando che "c'è uncontrapposizione fra". La bozza di decreto del presidente della Repubblica sul Regolamento per il riutilizzo delle acque reflue affinate, predisposta dal Mase, "introduce elementi ostativi all'uso da parte dei Consorzi di bonifica", scrive il presidente dell'Associazione nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue (), Francesco Vincenzi aggiungendo che "se i costi della depurazione sono in tariffa perché a pagare deve essere l'agricoltura per produrre? Glimettono asalubrità alimentare ed ambientale".