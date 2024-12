Thesocialpost.it - “Altro che stranieri, dovrebbe fare lui un test d’italiano”: il ministro Valditara querela Nicola Lagioia

Ildell’Istruzione, Giuseppe, hato per diffamazione lo scrittore. La notizia è arrivata nelle scorse ore direttamente dalle parole dell’autore, che ha raccontato l’accaduto con un post sui social.Leggi anche: Christian Raimo sospeso per 3 mesi da scuola, aveva criticato il“Sono statoto per diffamazione daldella pubblica istruzione Giuseppe. La mia colpa consisterebbe nell’aver criticato mesi fa, alla trasmissione ‘Che sarà’ di Serena Bortone su Rai3, lo stile di un suo tweet, scritto a mio parere molto male sulla limitazione deglinelle classi italiane”, ha spiegato.Il tweet durante la trasmissione radioLa critica risale ad alcuni mesi fa, quando durante la trasmissione televisiva su Rai3, lo scrittore aveva commentato il tweet delcon toni ironici, suggerendo chefosse lui stesso sottoposto a undi italiano.