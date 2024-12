Gamberorosso.it - Allergie e intolleranze. "Di ristoratori consapevoli ce ne sono, il problema sono i clienti". La risposta di Fipe a difesa della ristorazione italiana

Negli ultimi tempi, gli episodi gravi di allergia alimentare scatenati ora da un piatto di gnocchi, ora da un dessert con arachidi, ci hanno spinto a porre nuovamente l’attenzione sul tema. È di pochi giorni fa infatti l'intervista al consulente Haccp Fabrizio Russo, sentito proprio per fare luce sui casi non isolati di reazione allergica dovuta al consumo di pasti contaminati. Alle dichiarazioni rilasciate dal Dott. Russo, che ai nostri microfoni ha sottolineato la mancanza di interesse da parte del mondonei confronti di, non si è fatta attendere poi la(FederazionePubblici Esercizi). L’associazione, nella persona del vice presidente Matteo Musacci, peraltro navigato nel business di ristoranti e panificazione, ci ha contattati per poterci raccontare la sua panoramica sul tema.