101 uomini sconosciuti per 24 ore davanti ad una donna, l'esperimento sociale nel nuovo spettacolo di Euridice Axen: "Tante reazioni rabbiose, ho avuto paura"

101per 24 oread unache conduce il gioco e il testo teatrale al posto loro. Relazioni maschiocentriche in tilt sul palco di The Second woman, loteatrale con protagonistache ha debuttato in prima nazionale a Napoli, nel Teatro di Corte di Palazzo Reale. Si tratta di un “esperimento” ideato da due registe australiane, Nat Randall e Anna Breckon. “Idea” che ha un suo precedente dotto in Cassavetes, ma che ricorda, anzi si sovrappone, come ne fosse un malizioso spin off, sia alle provocatorie performance di Marina Abramovic e ancor di più alla performance del 2014 #Iamsorry di Shia Labeouf quando l’attore rimase per 5 giorni seduto su una sedia in balia del pubblico di una galleria d’arte che poteva interagire con lui usando mani e altri oggetti messi a disposizione anche dall’organizzazione.