Volley, serie C: preziosa vittoria per la Volare che chiude l'anno in vetta alla classifica

Tempo di lettura: 2 minutiLaBeneventoil 2024 con una fondamentale– la settima in campionato – sul difficile campo dell’Arzano, tra le squadre più competitive della stagione. Nonostante alcuni problemi fisici che hanno condizionato diverse atlete sannite, sabato 14 dicembre la formazione è riuscita ad imporsi in quattro set, ritrovando immediatamente il successo – dopo la sconfitta nel match precedente – nella sfida valida per l’ottava giornata della regular season, disputata presso la palestra Piscopo. Un risultato dal peso specifico importante, maturato al termine di una partita combattuta, anche per la qualità del team avversario, con atlete di categoria superiore.Il match si apre con un primo set dominato d, che si distingue per una migliore organizzazione a muro e un attacco incisivo.