Volley serie B | i ragazzi di Guarnieri vincono in rimonta ad Asola e tornano al primo posto Hokkaido sigillo che vale la vetta

KEMAREMEDELLO 1BOLOGNA 3 (25-21, 18-25, 18-25, 17-25) KEMAREMEDELLO: Fellini 3, Marasi, Rodella 7, Leali 6, Pelac 16, Mattinzoli 7, Brunello (L1); Maggi 3, Penci, Bacchin 1, Pellegrino, Gallina. Non entrati: Chiari, Pignatelli (L2), Zaniboni. All. Fasani.BOLOGNA: Tassoni 2, Ronchi 12, Ricci Maccarini 24, Bernardis 12, Reccavallo 15, Bandieri, Chiella (L1); Serenari 2, Beneventi, Tito 2, Bigozzi 4, Dalfiume. Non entrati: Imperato (L2), Popov. All.. Arbitri: Rusconi e Veronese. Missione compiuta: lapassa ad, in, e si riprende lasolitaria della classifica del campionato diB. Lo fa aggrappandosi ai 24 punti di Ricci Maccarini e ai 15 di Reccavallo, trascinandi in attacco, dove girano oltre il 73 per cento in attacco.