Lapresse.it - Siria, Assad: “Non volevo lasciare il Paese, ora è in mano al terrorismo”

Le prime dichiarazioni di Bashar, dopo il rovesciamento del governo da lui presieduto inda parte dei ribelli di Hts. In un post sulla sua pagina Facebook,ha affermato di non aver avuto intenzione diildopo la caduta di Damasco avvenuta una settimana fa, ma che i militari russi lo hanno evacuato dopo che la loro base nellaoccidentale era stata attaccata. Ha detto di aver lasciato nella mattina dell’8 dicembre la capitale, già presa d’assalto da poche ore da parte dei ribelli. Ha raccontato di essere partito in coordinamento con gli alleati russi verso la base di Mosca nella provincia costiera di Latakia, dove intendeva continuare a combattere. Dopo che la base russa è stata attaccata dai droni, ha proseguito, i russi hanno deciso di trasferirlo in Russia la notte dell’8 dicembre.