Previsioni meteo Roma e Lazio 16 dicembre | freddo ma sole per tutto il giorno

Leper la giornata di lunedì 16nelsi presenta fredda maggiata, con temperature minime vicine allo zero e massime che non superano i 14 gradi. Le condizionirologiche rimarranno stabili per gran parte della settimana, con un lieve peggioramento previsto tra giovedì e venerdì, quando si attendono annuvolamenti e piogge sparse. L’anticiclone in arrivo manterrà il clima mite fino a un calo delle temperature vicino al periodo natalizio.di lunedì 16Leindicano una giornata prevalentemente serena suil territorio del. Sebbene le temperature siano rigide, con minime intorno allo zero in alcune aree, l’assenza di precipitazioni e il cielo limpido caratterizzano l’inizio di questa settimana.I dettagli sulle temperature variano a seconda delle province, con una generale stabilità atmosferica fino a metà settimana.