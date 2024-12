Dilei.it - Morto Ennio Zingarelli, ex corteggiatore di Uomini e Donne: il dolore di Gemma Galgani

dice addio a, exdinonché suo futuro marito. Il Cavaliere, venuto a mancare all’età di 86 anni, era stato un personaggio di primo piano per diverso tempo, capace di conquistare il pubblico con la sua eleganza e il suo fascino discreto. Ma per chi ha seguito la sua storia, resterà soprattutto legato al nome di, una delle protagoniste indiscusse del salotto televisivo di Maria De Filippi.Quando si parla di, ci ricordiamo di una storia d’amore che aveva fatto sognare molti. Erano altri tempi, quelli in cui la dama torinese, allora non ancora il volto di punta del programma, aveva trovato nel dentista in pensione di Udine un compagno speciale. Lui, di dodici anni più grande, con il suo portamento distinto e la sua calma, aveva fatto breccia nel suo cuore, che allora sembrava davvero pronta a lasciare tutto per iniziare una nuova vita al suo fianco.