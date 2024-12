Piperspettacoloitaliano.it - Mina Settembre 3 quante puntate sono e quando finisce la terza stagione su Rai 1

Serena Rossi sta per tornare con il suo inconfondibile cappotto rosso per le vie di Napoli. Ladella fiction, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, prosegue il suo percorso. Tra lavoro e sentimento, l’assistente sociale napoletana vive la sua quotidianità con i personaggi di sempre. Sarà una delle prime serie tv che debutterà nel 2025, ma si ritroverà a scontrarsi con l’inizio del festival di Sanremo. Madi3 ? Ecco la programmazione completa.e numero episodi3 prima puntata in onda il 12 gennaio3 seconda puntata in onda il 19 gennaiopuntata in onda il 26 gennaio3 quarta puntata in onda il 2 febbraio3 quinta puntata in onda il 9 febbraio3 ultima puntata in onda il 16 febbraio3 su Rai 1Sulla programmazione di3 incombe l’inamovibile festival di Sanremo 2025 che si svolgerà dall’11 febbraio al 15 febbraio.