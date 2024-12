Thesocialpost.it - Manovra, Crosetto: “Abbiamo chiesto il ritiro dell’emendamento sugli stipendi dei ministri”

Il governo ha deciso di chiedere ai relatori di maggioranza di ritirare un emendamento allache prevedeva un aumento degliper ie i sottosegretari non eletti, equiparandoli a quelli di deputati e senatori. “ai relatori di ritirarlo ed evitare inutili polemiche”, ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido, attraverso un post su X.Nel suo intervento,ha spiegato che “è assurdo lasciare anche solo un secondo di più di spazio alle polemiche su questo emendamento che parificava ie i sottosegretari non parlamentari ai deputati, riconoscendo loro i rimborsi spese”. Il ministro ha poi sottolineato che la situazione è in vigore da oltre due anni e continuerà fino alla fine della legislatura.ha anche dichiarato: “La cosa è giusta? Non penso, perché non ha particolare senso che il ministro degli Interni o della Difesa debba avere un trattamento diverso rispetto a un sottosegretario, ma non è mai importato finora, né a me né ai miei colleghi”.