Ilfattoquotidiano.it - “Mai voluto lasciare la Siria, sono i russi che mi hanno evacuato”: Assad ricompare dopo essere stato rovesciato dai ribelli

giorni via social, con un messaggio, dove precisa di non avere mai preso in considerazione l’idea di dimettersi o di fuggire dalla, perché “voleva combattere“. È stata Mosca, dice, a volerlo evacuare dalla base russa di Hmeimim inla sera dell’8 dicembre,aver lasciato Damasco nelle prime ore del mattino mentre i combattenti dell’opposizione si avvicinavano alla capitale. L’ex dittatoreno Bashar al-dai, ha raccontato dipartito in coordinamento con gli alleativerso la base di Mosca nella provincia costiera di Latakia, dove intendeva continuare a combattere.che la base russa è stata attaccata dai droni, ha proseguito, ideciso di trasferirlo ina la notte dell’8 dicembre.“Non ho lasciato il Paese come parte di un piano, come èriferito“, ha rimarcato.