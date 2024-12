Ilfattoquotidiano.it - “La pescivendola più bella d’Italia maltratta gli animali?”: l’account TikTok è stato bannato dai Carabinieri dopo l’intervento de Le Iene

Incontro e scontro a “Le”con Filippo Roma tra Enrico Rizzi, conosciuto sul web come uno deglisti più attivi, e Carmela Febbraro, nota sui social come la “più”. Quel che è certo è che sono intervenuti anche iil servizio edella pescheria è.“Materialmente intervengo in tutte quelle situazioni in cui glisono vittime di violenza, abusi, soprusi. – ha detto Enrico Rizzi – Dispiace però dirlo purtroppo spesso sono costretto a sostituirmi alle istituzioni, alle autorità”.E poi continua: “In Italia, purtroppo, nonostante ci siano delle norme a tutela degli, spesso gli organi preposti per la vigilanza sono totalmente assenti e quindi i cittadini sono costretti a contattare il sottoscritto. Quali sono gli interventi di cui vado più fiero? Tanti! 15 anni fa sono riuscito a bloccare una festa di paese in Sicilia, dove un’anatra veniva attaccata a testa in giù e vinceva il cittadino che riusciva a staccargli la testa nel giorno di Ferragosto.