Tvplay.it - Esonero Fonseca, l’addio al Milan è vicinissimo: il dato parla chiaro

Leggi su Tvplay.it

Ilriflette dopo il deludente pareggio contro il Genoa. Si avvicina l’di: ilnon lascia spazio a dubbi.Una grande festa, almeno fino al fischio d’inizio. Nei minuti successivi, infatti, la gioia legata alle celebrazioni dei 125 anni e al ritorno a San Siro delle leggende del passato si è progressivamente spenta lasciando spazio alla delusione e ai fischi. Poco o nulla da salvare: giusto l’ottimo esordio da titolare di Alex Jimenez, schierato al posto di Theo Hernandez (rimasto in panchina per l’intera gara). Per il resto, quella vissuta ieri dalè stata un’altra serata da dimenticare, che rischia di compromettere del tutto la corsa verso gli obiettivi prefissati in estate.al: il– TvPlay.it (LaPresse)Contro il Genoa i rossoneri non riusciti ad andare oltre uno scialbo pareggio a reti bianche, offrendo nel complesso una prestazione insufficiente sotto ogni punto di vista.