Cresce l' incidenza degli stranieri in Italia | sono l' 89% della popolazione I dati Istat

Tg24.sky.it - Cresce l'incidenza degli stranieri in Italia: sono l'8,9% della popolazione. I dati Istat

Dal reportsullaresidente inrelativo all'anno 2023 emerge che lana è in lieve calo, ma aumentano glicensiti come residenti, che salgono a 5.253.658 (+21,8) e la lorosul totaleresidenteall'8,9% (8,7% nel 2022). Latotale del nostro Paese è di 58.971.230 persone. Rispetto al 31 dicembre del 2022 è inferiore di 25.971 persone con una riduzione dello 0,4 per mille. In termini relativi il calo maggiore si riscontra al Sud (-3,7 per mille) e nelle Isole (-3,8 per mille). Perdeanche il Centro (-1 per mille) mentre al Nord-ovest (+2,3 per mille) e al Nord-est (+2 per mille).