Buongiorno starà fuori 40 giorni salterà 5 partite Atalanta compresa | tornerà contro la Juventus

40):laÈ grave l’infortunio dicalciatore fondamentale del Napoli. Il club ha diramato il comunicato ufficiale:“Alessandrosi è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito ad una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.da domani inizierà la riabilitazione”Depurato dei formalismi,quarantacinque: Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona e. Rientrerà il 26 gennaio nella partita Napoli-.L’infortunio è serio: si è fratturato le vertebre. È una zona delicata, non si può in alcun modo forzarne il rientro.