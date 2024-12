Inter-news.it - Balogun, infortunio grave: l’ex obiettivo salta anche Inter-Monaco!

Leggi su Inter-news.it

Folarin, vecchia conoscenza del mondo nerazzurro, si ferma ancora pere questa volta molto a lungo. L’attaccante non prenderà parte adi Champions League.VECCHIA CONOSCENZA – Gli appassionati di calciomercato, soprattutto tra i tifosi nerazzurri, ricorderanno certamente il nome di Folarin. L’attaccante statunitense, con cittadinanza inglese, era stato uno tra i più accostati al clubista nella finestra estiva di mercato del 2023. Poi il giocatore, all’epoca di proprietà dell’Arsenal, fu acquistato dal, e la pista nerazzurra sfumò. Il nome del calciatore torna a circolare nell’ultimo periodo per via dello spiacevole periodo che sta attraversando.è, infatti, vittima di un bruttoche non gli permetterà di affrontare nequella che sarebbe potuta essere la sua squadra.