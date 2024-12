Anteprima24.it - Associazione Polizia di Stato, si chiude un 2024 intenso: gli auspici per il nuovo anno

Tempo di lettura: 3 minutiUnquello che svolge al termine per l’delladisezione di Benevento (ANPS) e il suo gruppo di volontariato (ODV ANPS).L’ANPS ha concorso in svariate attività di supporto alla popolazione, tra cui la raccolta fondi per Telethon (4000 euro). La sezione ha ricevuto vari attestati di compiacimento da vari enti, Comune di Puglianello, “per l’eccezionale contributo durante l’emergenza codi-19”, dall’Beneslan, “I Bambini non possono aspettare, per la costante difesa e promozione dei valori della carta internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito delle proprie attività” dal CESVO Lab Irpinia Sannio attestazione al merito per l’impegno di volontariato verso il prossimo ”ed ha proseguito la sua attività con diversi protocolli d’intesa con la Procura della Repubblica, la Prefettura di Benevento per supporto amministrativo e con il comune di Benevento, attività denominata “Nonno vigile”.