Amerigo Vespucci arriva a Doha | inizia la 30ma tappa del tour mondiale

Il suono delle cornamuse accompagna l'esibizione delle forze armate qatarine. Il tiepido sole disi riflette sulle lucide baionette dei fucili mentre i militari si dispongono in formazione per salutare l'arrivo dell'. La vecchia signora dei mari ormeggia in banchina e, per la prima volta nei suoi 93 anni di storia, sosta nel golfo Persico dando il via ufficiale alladel suo. "Ac'è tanta voglia di", le parole del comandante Giuseppe Lai che, nei prossimi giorni, farà da 'padrone di casa' per le decine di migliaia di visitatori che saliranno a bordo. Dopo 40.352 miglia dalla partenza - datata giugno 2023 - la nave scuola della Marina Militare ha lasciato dunque i mari del Sud per raggiungere la capitale qatarina, dove resterà fino al 22 dicembre prima di rimettersi in rotta verso Abu Dhabi per lanatalizia del