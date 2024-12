.com - Serie A femminile c5 / Okasa Falconara a valanga su Foligno: 0-6

Al Pala Paternesi divittoria dal valore doppio: le citizens mettono la sesta per sconfiggere le umbre e guadagnarsi il diritto aritmetico di partecipare alle prossime final eight di Coppa Italia. Doppiette per Elpidio ed Isa Pereira. Cortes e Balardin arrotondano la pratica, 15 dicembre 2024 – Continua a filare liscio il percorso dell’. La vittoria sul campo dell’Atletico, valevole per la decima diA Fabless, ha dato ampia ragione alle ragazze di Giulia Domenichetti. Con il secondo 6-0 stagionale (il primo arrivò alla seconda giornata disputata contro Lamezia) le falchette artigliano terza posizione e qualificazione aritmetica alle prossime final eight di Coppa Italia, che si disputeranno in quel di Bari ad aprile.PRIMO TEMPOIl match si apre subito ad alta frequenza, e le ospiti colpiscono subito.