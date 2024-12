Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, a Varese mancano le energie: terzo ko consecutivo in campionato

non ha ancora una volta le forze per gestire il doppio impegno tra Eurolega ee dopo la grande vittoria di venerdì scorso a Barcellona cade inopinatamente sul campo della penultima Openjobmetisper 94-92 in una partita in cui, però, non ha mai messo la testa avanti per 40 minuti. E' ilkoined ora, complice la risalita di Treviso anche la partecipazione alla Coppa Italia non è più una certezza visto che l'EA7 visto l'esiguo margine sul nono posto., sceglie di preservare Mirotic per il doppio impegno europeo di questa settimana, ma il cambio di confermazione, soprattutto nel primo tempo si rivela fatale. Poi non basta il solito grande Zach LeDay da 19 punti e 14 rimbalzi e la fiammata finale di Armoni Brooks autore di 19 punti per permettere ai biancorossi di completare la rimonta.