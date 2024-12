Napolipiu.com - Napoli, spunta Matic per il centrocampo: Sky rivela il piano per gennaio

per il: Skyilper">Il centrocampista serbo del Lione è tra gli obiettivi degli azzurri. L’ex Roma ha un contratto fino al 2025 con i francesi.Il mercato disi avvicina e ilstudia i rinforzi. Secondo quantoto da Gianluca Di Marzio, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Nemanja, attualmente in forza al Lione. Anche la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista serbo.L’esperto di mercato di Sky Sport ha fornito i dettagli della trattativa: “Fiorentina estanno pensando di puntare super rinforzare il. Il mediano serbo conosce già il campionato italiano grazie alla sua esperienza alla Roma ed è già stato allenato da Conte al Chelsea. Il giocatore sta prendendo in considerazione la possibilità di tornare in Serie A ma prima andrebbero trovate le condizioni per il trasferimento.