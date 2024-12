Ilgiorno.it - Ludopatici anche sui banchi di scuola: "Cure inutili senza la famiglia"

Leggi su Ilgiorno.it

Il ricordo di Simone Feder, psicologo tra i fondatori del Movimento No Slot, torna al 2004 quando Fabio, 15 anni, gli chiese aiuto per curare suo padre, precipitato nel baratro della ludopatia. Poi è arrivata Anna che, giovanissima, si caricava sulle spalle la responsabilità di andare a cercare un genitore perso tra bar e sale slot, per riportarlo a casa. "Da allora la situazione è solo peggiorata – riflette Feder – e il gioco d’azzardo si è diffuso sui canali telematici rendendo ancora più facile l’accesso e più difficile la prevenzione. Un problema che riguarda tutte le fasce d’età, dai minorenni ai pensionati". Quante persone avete in cura attualmente? "La comunità Casa del Giovane di Pavia in questo momento sta ospitando quattro persone. A loro se ne aggiungono altre 20 che vivono nelle loro case ma sono seguiti e partecipano ai gruppi terapeutici, con i loro familiari.